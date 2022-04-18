"Осколок в ногу, но зато три миллиона": оккупанты мечтают о выплатах и возвращении домой – радиоперехват

Оккупанты мечтают как можно скорее вернуться с войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Желание русских солдат становятся более приземленными. Они мечтают о получении выплат за ранение в войне в Украине и возвращение домой.

Об этом свидетельствует новое радиоперехват СБУ.

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Разговаривая с женой, оккупант активно рассказывал ей о перспективах получить ранения и "разбогатеть".

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорит русский военный жене.

Женщина не скрывает своей радости от такой перспективы. И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это уйдет буквально несколько дней.

"Покупаю себя машину, тебя покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебя и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазирует оккупант.

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