Орешкин: сколько Украина позволит Путину завоевать, то он и назовет победой

Владимир Путин согласен на "победу в сокращенном виде", отметил Дмитрий Орешкин / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин готов отказаться от "денацификации и демилитаризации" Украины и готов объявить стратегической победой любой позитивный для себя результат войны.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин ведущим телеканала "Украина 24" Василию Голованову и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEДOM.

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"Задачи не упрощаются, они скукоживаются. Сколько Украина Путину позволит завоевать, столько в конце и будет сформулировано как выполненная стратегическая задача. Если удастся сохранить то, что есть сейчас, то скажут – да, мы отодвинули границу от Донецка и Луганска и таким образом обеспечили безопасность "ЛДНР", о чем с самого начала и говорили. Про "денацификацию", то есть де-факто смену украинского правительства, про демилитаризацию, то есть уничтожение украинской армии, уже никто не будет вспоминать", – отметил эксперт.

По словам Орешкина, если Украина еще успешнее выступит и отодвинет войска с ныне занятых территорий, то победа будет представлена в "сокращенном виде".

"Но это абсолютно советская модель, когда всегда ставились пятилетние планы – стратегические, исторические, победоносные – и они не всегда выполнялись. Не в полной мере выполнялись", – сказал российский политолог.

Российский политолог Дмитрий Орешкин также рассказал, что президент РФ Владимир Путин считает битву за Донбасс решающей и требует от своей армии побед уже к Пасхе, однако российские генералы недовольны его планами.

Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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По информации Романенко, Путин провел совещание с руководящим составом силовых структур.

"Было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил он.

По состоянию на утро 20 апреля российские оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.