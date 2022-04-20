Орєшкін: скільки Україна дозволить Путіну завоювати, те він і назве перемогою

Володимир Путін згоден на "перемогу у скороченому вигляді", зазначив Дмитро Орєшкін / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент РФ Володимир Путін готовий відмовитися від "денацифікації та демілітаризації" України і готовий оголосити стратегічною перемогою будь-який позитивний для себе результат війни.
Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін ведучим телеканалу "Україна 24" Василю Голованову та Катерині Федотенко в ефірі проекту FREEДOM.
"Завдання не спрощуються, вони зменшуються. Скільки Україна Путіну дозволить завоювати, стільки наприкінці і буде сформульовано як виконане стратегічне завдання. Якщо вдасться зберегти те, що є зараз, то скажуть – так, ми відсунули кордон від Донецька та Луганська і таким чином забезпечили безпеку "ЛДНР", про що з самого початку і говорили. Про "денацифікацію", тобто де-факто зміну українського уряду, про демілітаризацію, тобто знищення української армії, вже ніхто не згадуватиме", – зазначив експерт.
За словами Орєшкіна, якщо Україна ще успішніше виступить та відсуне війська з нині зайнятих територій, то перемога буде представлена у "скороченому вигляді".
"Але це абсолютно радянська модель, коли завжди ставилися п'ятирічні плани – стратегічні, історичні, переможні – і вони не завжди виконувались. Не повною мірою виконувались", – сказав російський політолог.
Російський політолог Дмитро Орєшкін також розповів, що президент РФ Володимир Путін вважає битву за Донбас вирішальною і вимагає від своєї армії перемог уже до Великодня, проте російські генерали незадоволені його планами.
Путін дав команду берегти техніку, а солдатів не шкодувати
Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку, розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
За інформацією Романенка, Путін провів нараду з керівним складом силових структур.
"Було сказано, що солдатів не шкодувати. Це ще "жуковський підхід", який пройшов радянські часи і є у збройних силах РФ зараз. А щодо техніки – бути дуже обережними, берегти, бо відновити фактично під час війни неможливо", – повідомив він.
Станом на ранок 20 квітня російські окупанти продовжують наступальні дії на сході України з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.