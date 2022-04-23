"Они готовы здесь умереть": оккупанты боятся ВСУ даже в оккупированных городах – перехват разговора

Российские военные несут потери / Коллаж "Сегодня"
Российские военныене ожидали сильного сопротивления от украинских военных. Из-за этого солдаты РФ чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые они оккупировали.
Об этом сообщает СБУ.
"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Ну его нафиг, пид**ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", – рассказывает российский захватчик своему сослуживцу, тоже воюющему в Украине.
Солдат РФ жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед, однако военные боятся оставаться даже в "тылу". Его товарищ не удивляется этому и также признает силу украинских воинов.
"Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - говорит оккупант.
Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери
Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм. Российские военные уже понесли потери.
Ранее мы писали:
- Оккупанты несут огромные потери в Украине, но им не платят зарплаты – Генштаб ВСУ
- Генштаб: Оккупанты атакуют Луганскую область, но несут огромные потери