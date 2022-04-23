"Вони готові тут померти": окупанти бояться ЗСУ навіть у окупованих містах – перехоплення розмови

Російські військові зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

Російські військовіне чекали сильного спротиву від українських військових. Через це солдати РФ почуваються у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які вони окупували.

Про це повідомляє СБУ.

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"Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить. Ну його нафіг, під**ас е*нутий! Чотири людини зняв сьогодні", – розповідає російський загарбник своєму товаришу по службі, що теж воює в Україні.

Солдат РФ скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх уперед, проте військові бояться залишатися навіть у "тилу". Його товариш не дивується цьому та також визнає силу українських воїнів.

"Вони 8 років вчилися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут", – каже окупант.

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Окупанти, що влаштували звірства в Бучі, зазнають втрат

Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, тортурах та насильстві цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм. Російські військові вже зазнали втрат.

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