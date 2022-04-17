Оккупанты зашли в Кирилловку и похитили главу поселка

Оккупанты зашли в Кирилловку / Коллаж "Сегодня"

Российские военные похитили поселкового голову курортной Кирилловки в Запорожской области. Также в населенный пункт заехало около 30 БТРов оккупантов. Российские военные начали ходить по домам людей и разгонять рыбаков.

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По словам первой заместительницы председателя поселкового совета Марины Логиновой, оккупанты похитили поселкового голову курортной Кирилловки.

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"Сегодня, 17 апреля 2022 года, примерно в 13:00 военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как было сказано – в комендатуру Мелитополя", – сообщила Марина Логинова.

Российские военные в Кирилловке

РИА Мелитополь пишет, что ранее глава Кирилловки отказался от сотрудничества с оккупантами, несмотря на жесткий прессинг. После этого в населенный пункт заехало около 30 БТРов оккупантов. Вражеская техника окружила поселок, а российские военные начали ходить по домам.

Местные жители говорят, что оккупанты заявляли о поиске браконьеров, которых якобы предупреждали про запрет ловли на сети. Найденные рыболовные орудия сжигали прямо во дворах, а в сторону тех рыбаков, которые вышли в море, открывали огонь.

Также российские военные избили мужчину, забрав из его двора автомобиль и лодку.

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Оккупанты взрывают дома мирных жителей

Vgorode пишет, что утром в Кирилловке были слышны взрывы. Также российские военные ходят по дворам со списком, в котором имена и номера телефонов, однако кого ищут – непонятно.

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