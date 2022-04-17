Окупанти зайшли в Кирилівку і викрали голову селища

Окупанти зайшли до Кирилівки / Колаж "Сьогодні"

Російські військові викрали селищного голову курортної Кирилівки у Запорізькій області. У населений пункт заїхало близько 30 БТРів окупантів. Російські військові почали ходити по хатах і репресувати рибалок.

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За словами першої заступниці голови селищної ради Марини Логінової, окупанти викрали селищного голову курортної Кирилівки.

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"Сьогодні, 17 квітня 2022 року, приблизно о 13:00 військові Російської Федерації з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину та відвезли в невідомому напрямку. Як було сказано – до комендатури Мелітополя", – повідомила Марина Логінова.

Російські військові в Кирилівці

РІА Мелітополь пише, що раніше селищний голова Кирилівки відмовився від співпраці з окупантами, незважаючи на жорсткий пресинг. Після цього в населений пункт заїхало близько 30 БТРів окупантів. Ворожа техніка оточила селище, а російські військові почали ходити по обійстях.

Місцеві жителі кажуть, що окупанти заявляли про пошук браконьєрів, яких нібито попереджали про заборону лову сітями. Знайдені рибальські знаряддя спалювали прямо у дворах, а в бік рибалок, які вийшли в море, відкривали вогонь.

Також російські військові побили чоловіка, забравши з його двору автомобіль та човен.

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Окупанти підривають будинки мирних жителів

Vgorode пише, що вранці в Кирилівці було чути вибухи. Російські військові ходять по дворах зі списком, у якому імена та номери телефонів, проте кого шукають – незрозуміло.

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