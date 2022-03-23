Оккупанты захватили главные дороги и некоторые города в Сумской области

Российская армия передвигается населенными пунктами области / Коллаж "Сегодня"

Под контролем российских военных находятся несколько общин Сумской области, также оккупанты контролируют основные трассы и дороги. Сложная ситуация сейчас в центральной и южной частях области.

Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий, пишет РБК-Украина.

Реклама

"Общая ситуация сложная, особенно в центральной и южной частях области",- заявил Дмитрий Живицкий.

По словам главы ОГА, сейчас под контролем оккупантов находятся:

Тростянецкая община;

Боромлянская община;

Краснопольская община;

часть населенных пунктов Лебединской общины;

часть населенных пунктов Буринской общины.

Армия врага передвигается по населенным пунктам и может перегруппировываться.

Реклама

"Основные трассы и дороги также контролируются российскими военными, которые спокойно себе передвигаются между населенными пунктами, перегруппировываются", - добавил Дмитрий Живицкий.

Какие города пока под контролем оккупантов

Буча и Гостомель Киевской области полностью под контролем российских оккупантов.

"Пока что под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что полностью регион. Там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника на попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По словам Павлюка, пока потенциал не позволяет украинским военным перейти к наступательным действиям в этом направлении локально.

Реклама

70% территории Ирпенянаходится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако каждое утро продолжается эвакуация жителей города.

Читайте также: