Оккупанты выпустили две ракеты по селу в Сумской области (фото)

По населенному пункту в Сумской области российские военные ночью выпустили ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня ночью российские оккупанты дважды ударили ракетами по населенному пункту в Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Север".
"Армия РФ сегодня в 00:05 ночи с территории рф нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Также обстрел в своем Telegram-канале подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и опубликовал фото последствий нанесения ракетного удара
По его словам, материальные и экологические убытки подсчитываются.
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