Окупанти випустили дві ракети по селу на Сумщині (фото)

По населеному пункту на Сумщині російські військові вночі випустили ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі російські окупанти двічі вдарили ракетами по населеному пункту на Сумщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Північ".

"Армія РФ сьогодні о 00:05 ночі з території Росії завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області. Серед особового складу попередньо втрат немає. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Також обстріл у своєму Telegram-каналі підтвердив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький та опублікував фото наслідків нанесення ракетного удару.

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За його словами, матеріальні та екологічні збитки підраховуються.

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Ситуація в Україні 13 травня