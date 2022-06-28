Оккупанты увезли в неизвестном направлении украинского мэра Херсона

Игоря Колыхаева забрали российские захватчики. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его увезли в неизвестном направлении. Пока все подробности выясняются.

Об этом сообщила советница городского головы Галина Ляшевская на своей странице в Facebook.

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"Они забрали Игоря Колыхаева", – написала Ляшевская во вторник, 28 июня.

Детали не уточняются.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев

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Ситуация в Херсоне

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону, однако информация об их вхождении в город пока не подтверждается.

Экс-нардеп Виталий Куприй сообщил, что по неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы. Также экс-нардеп Игорь Мосийчук призвал внимательно следить за ситуацией в этом направлении и ждать хороших новостей.

Ранее в Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

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"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона.

Также мы писали, что украинская армия попытается отрезать российских оккупантов в Херсоне от снабжения, лобового штурма города ожидать не следует.