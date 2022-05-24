Оккупанты украли свинью в украинском селе, но ВСУ не дали им доехать на обед (фото)

Оккупанты похитили свинью и попали в засаду украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают мародерить в селах. На юге Украины они украли свинью и привязали к БМП. Однако обеда так и не дождались, потому что их навсегда остановили украинские военные.

Об этом сообщил основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий в Telegram.

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Он опубликовал фото работы первого батальона ССО "АЗОВ" в одной из южных областей Украины.

"Особенно "умиляет", что российские дегенераты-освободители спиз*или в украинском селе свинью и привязали к БМП-3. Но на обед не доехали", – написал Белецкий.

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Фото: Андрей Белецкий

Зеленский: мечта россиян – украсть унитаз и умереть

Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне едут воевать в Украину, чтобы украсть себе хоть что-то, напоминающие нормальную жизнь. Он напомнил, что в России процветает бедность, а человеческая жизнь – ничего не стоит.

"Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что оккупанты бросали своих раненых, отступая из Украины, чтобы вывезти стиральные машинки.

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