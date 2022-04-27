Жительница Чернобыля: "А у соседа вторая армия мира отобрала дырявый таз…"

Уходя, оккупанты пытались украсть как можно больше ценных вещей

31 марта российская армия покинула территорию Чернобыля. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские войска заняли территорию Чернобыльской АЭС, расположенной у самой границы с Беларусью, в первый день вторжения, 24 февраля. Они взяли в плен украинских военных и фактически держали в заложниках гражданский персонал станции. Оккупанты ушли из ЧАЭС в конце марта.

Жители Чернобыля рассказали "Сегодня", какой для них была оккупация.

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"О том, что началась война я, как и многие другие здесь, узнала, увидев происходящее на улицах. Как известно, зашли они к нам со стороны Беларуси. Но сперва над нами, с белорусского Мозыря, пролетели ракеты. Затем уже началось наступление. По улицам шли колонны танков, которым конца и края не было видно. Наши и без того старые дома дрожали. Мне, как человеку в возрасте, было очень сложно поверить, что на нас напали россияне. Но это я увидела своими глазами. Твари…нет слов", – рассказала нам жительница Чернобыля, которая все же вернулась туда сразу после взрыва на ЧАЭС.

По ее словам, мародерство россиян – отдельная тема.

"Вскрывали дома и забирали оттуда все, что осталось от прежних хозяев. Дело в том, что в некоторые дома владельцы время от времени наведываются. Соответственно, есть предметы и мебель первой необходимости. Так вот, россияне выносили из домов кровати, матрацы…У моего соседа отобрали дырявый таз. Я не представляю, зачем он может понадобиться, как говорят, второй армии мира", – рассказала нам чернобылянка.

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К этому добавила, что россияне столкнулись с тем, что в зоне отчуждения плохая связь: "Чтобы звонить, они лезли на деревья, повыше, чтобы словить сигнал".

Как рассказали нам чернобыляне, одним из самых страшных моментов было то, когда россияне начали допрашивать, спрашивая, прячется ли в Чернобыле "Правый сектор": "Сказали так: если вы видели и молчите, то вас расстреляем первыми. Было очень страшно".

Мародерство оккупантов

В свою очередь, в НАН Украины составили перечень того, как россияне мародерствовали в служебных помещениях персонала зоны отчуждения.

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"Практически каждое офисное помещение имеет существенные повреждения и полностью разграблено (российские оккупанты выкрали служебное имущество, личное имущество сотрудников на их рабочих местах)", – написал в своем отчете директор института проблем атомных электростанций НАН Украины академик Анатолий Носовский.

По его словам, есть явные доказательства того, что чернобыльские лаборатории также грабили не только солдаты, а и специалисты в области радиационной безопасности.

"В лабораториях находились источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие", которые использовались учеными в исследованиях. Они находились в закрытых отдельных спецпомещениях со знаками радиационной опасности. Эти помещения так и остались закрытыми. Это также указывает на то, что в лабораториях мародерствовали не простые солдаты, а люди с опытом радиационной безопасности", – подытожил Носовский.

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