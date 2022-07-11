Оккупанты ударили по Бахмуту зажигательными боеприпасами (видео)

Захватчики обстреляли Бахмут/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские захватчики обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами. В результате сгорели несколько домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате обстрела сгорели семь домов. На месте работают спасатели ГСЧС.

"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", — говорится в сообщении.

Оккупанты пытаются прорваться к первым селам в Донецкой области

В Луганской области российские оккупанты обстреливают позиции наших военных по всей линии фронта — от Попасной до Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские военные пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области до первых сел Донбасса. Противник не оставляет попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы.

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"Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы пытаемся по всей линии фронта. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность повсюду — от Кременной до Попасной", — рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что враг имеет частичный успех в Донецкой области. Также мы писали, что в Донецкой области в результате российского ракетного удара погибла семья.