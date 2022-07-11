Окупанти вдарили по Бахмуту запальними боєприпасами (відео)

Загарбники обстріляли Бахмут/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські загарбники обстріляли Бахмут запальними боєприпасами. Внаслідок цього згоріли кілька будинків.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Внаслідок обстрілу згоріли сім будинків. На місці працюють рятувальники ДСНС.

"Росія цілеспрямовано знищує наші міста і села і винищує мирне населення", — йдеться в повідомленні.

Окупанти намагаються прорватися до перших сіл на Донеччині

У Луганській області російські окупанти обстрілюють позиції наших військових по всій лінії фронту — від Попасної до Кремінної. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські військові намагаються просунутися від населених пунктів Луганської області до перших сіл Донеччини. Противник не залишає спроби увірватися вглиб сусідньої області вздовж адмінкордону.

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"Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Утім, стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Атакують із кількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті Тому небезпека надходить усюди — від Кремінної до Попасної", — розповів голова Луганської ОВА.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ворог має частковий успіх на напрямку в Донецькій області. Також ми писали, що у Донецькій області внаслідок російського ракетного удару загинула сім'я.