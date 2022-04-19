Оккупанты убили более 1000 гражданских лиц в Киевской области

Оккупанты убивали мирных жителей в Киевской области / Коллаж "Сегодня"

Более 1000 гражданских лиц погибли из-за российских оккупантов в Киевской области. Большинство людей военные РФ застрелили. Тела погибших до сих пор находят на территории области.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"На Киевщине в результате российской агрессии погибло уже более 1000 гражданских лиц", – говорит Андрей Небытов.

Только в Буче обнаружили более 420 тел. Трупы также находят люди, которые возвращаются домой в область.

"За сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек", - сообщает Небытов.

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Также за апрель уже было 12 случаев, когда люди травмировались и умирали на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.

Жители Киева начали массово возвращаться домой

На въезде в Киев образовались очереди. Все из-за того, что ежедневно в столицу возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из города в первые дни вторжения России.

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"Каждый день возвращается большое количество. Мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - говорит первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Из-за массового возвращения киевлян в городе возникают проблемы с транспортом. Также в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.

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