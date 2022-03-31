Оккупанты специально "маринуют" звакуированных жителей Мариуполя в автобусах

Оккупанты не пускают в Бердянск колонну для эвакуации жителей Мариуполя

Российские оккупанты не пропустили в Бердянск автобусы, которые должны были вывезти из Мариуполя мирных жителей. Ни в Бердянск, ни в Мариуполь, ни в поселок на окраину Приморского города.

Об этом передает корреспондент "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

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Эвакуация жителей Мариуполя

"Целый день колону держали на блокпосту в Васильевке и уже практически перед началом комендантского часа под вечер, они пропустили колонну, что увеличивает риски, но, тем не менее, людей будут эвакуировать. Автобусы готовы забирать людей. Всеми силами стараемся оповещать жителей Мариуполя и близлежащих населённых пунктов, чтобы они подходили на это кольцо. Это за пределами Бердянска. На территорию Бердянска гуманитарную колонну не пустили. Вот таким вот способом будут пытаться вывозить жителей города из временно захваченных территорий российскими оккупантами", – рассказал журналист.

По его словам, бои проходят в центре города, в приморском районе.

"Мариуполь сегодня остается под украинским флагом, бои проходят в центре города, в приморском районе. Количество российских войск около 15 000 человек, намного больше чем украинских военных. На сегодняшний день наши украинские воины совершают сверхчеловеческий подвиг и держат оборону города. Гуманитарная ситуация в город ужасная, люди находятся в подвалах, все многоэтажки горят. Люди без еды, воды, медикаментов. 31 день блокады, уже месяц в город не завозится ничего, ситуация крайне страшная. Все ходят уехать из города, но Россия не дает этого сделать буквально держа город в плену", - добавил журналист.

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Обстановка в городе