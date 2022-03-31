Окупанти спеціально "маринують" звакуйованих жителів Маріуполя в автобусах

Окупанти не пускають до Бердянська колону для евакуації жителів Маріуполя

Російські окупанти не пропустили до Бердянська автобуси, які мали вивезти з Маріуполя мирних жителів. Ні в Бердянську, ні в Маріуполі, ні в селище на околиці Приморського міста.

Про це передає кореспондент "Україна 24" у ефірі проекту FREEDOM.

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Евакуація мешканців Маріуполя

"Цілий день колону тримали на блокпосту у Василівці і вже практично перед початком комендантської години надвечір, вони пропустили колону, що збільшує ризики, але людей евакуюватимуть. Автобуси готові забирати людей. Усіми силами намагаємося сповіщати жителів Маріуполя та близьких населених пунктів, щоб вони підходили на це кільце. Це за межами Бердянська. На територію Бердянська гуманітарну колону не пустили. Ось таким способом намагатимуться вивозити жителів міста з тимчасово захоплених територій російськими окупантами", – розповів журналіст.

За його словами, бої відбуваються у центрі міста, у приморському районі.

"Маріуполь сьогодні залишається під українським прапором, бої проходять у центрі міста, у приморському районі. Кількість російських військ близько 15 000 осіб, набагато більша за українських військових. На сьогодні наші українські воїни здійснюють надлюдський подвиг і тримають оборону міста. Гуманітарна ситуація в місто. жахлива, люди перебувають у підвалах, усі багатоповерхівки горять.Люди без їжі, води, медикаментів.31 день блокади, вже місяць у місто не завозиться нічого, ситуація вкрай страшна.Всі ходять виїхати з міста, але Росія не дає цього зробити буквально тримаючи місто в полоні", – додав журналіст.

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Обстановка у місті