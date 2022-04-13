Оккупанты проявили полный идиотизм: Арестович рассказал, как удалось отстоять Киев

Алексей Арестович рассказал, как армия РФ застряла под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не смогли захватить Киев, поскольку, пытаясь создать численное преимущество, оставили себя без снабжения.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу "Центр".

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"Российская армия хорошо воюет только тогда, когда у нее численное превосходство. Советская школа построена – 1 к 10, все снесли, прошли и победили. Получается, что они приехали сюда это реализовывать на Киевщину", – отметил советник главы ОПУ.

По его словам, планам РФ помешала местность к северу от Киева – "путаница болот, пойм, рек".

"Географический мыс Буча – Ирпень – Гостомель окружен реками, оврагами, болотистыми поймами. Они приперлись в конце февраля-начале марта в болотистые поймы. Подорвали мосты – они там встали навсегда, нет никаких шансов выйти. Это полный идиотизм с военной точки зрения", – подчеркнул Арестович.

Как объяснил советник главы ОПУ, россияне "пытались создать численное преимущество в Киеве и забили себе дороги своей же техникой".

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"И снабжение не может дойти. 30 танков – это грозная сила, но 30 танков без топлива – это 30 кусков железа, которые только мешают. В это они начали превращаться. А еще мы опомнились – партизаны, спецназ и местные жители начали жечь им колонны. Мы начали активно бить по ним артиллерией и авиацией, и у них возникли столпотворения – они тупо не могли продвинуться... Они отправили под Киев 32-35 батальонно-тактических групп, из них 12-14 было уничтожено практически полностью".

Оккупанты не отказались от цели захватить Киев

Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, россияне вторгались 24 февраля "ради того, чтобы захватить Киев прежде всего и всю Украину".