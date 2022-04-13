Окупанти проявили повний ідіотизм: Арестович розповів, як вдалося відстояти Київ

Олексій Арестович розповів, як армія РФ застрягла під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти не змогли захопити Київ, оскільки, намагаючись створити чисельну перевагу, залишили себе без постачання.
Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".
"Російська армія добре воює тільки тоді, коли має чисельну перевагу. Радянська школа побудована – 1 до 10, все знесли, пройшли і перемогли. Виходить, що вони приїхали сюди це реалізовувати на Київщину", – зазначив радник голови ОПУ.
За його словами, планам РФ завадила місцевість на північ від Києва – "плутанина боліт, заплав, річок".
"Географічний мис Буча-Ірпінь-Гостомель оточений річками, ярами, болотистими заплавами. Вони приперлися наприкінці лютого-початку березня в болотисті заплави. Підірвали мости – вони там стали назавжди, немає жодних шансів вийти. Це повний ідіотизм з військової точки зору", – наголосив Арестович.
Як пояснив радник голови ОПУ, росіяни "намагалися створити чисельну перевагу у Києві та забили собі дороги своєю ж технікою".
"І постачання не може дійти. 30 танків – це грізна сила, але 30 танків без палива – це 30 шматків заліза, які тільки заважають. На це вони почали перетворюватися. А ще ми схаменулися – партизани, спецназ і місцеві жителі почали палити їм колони. Ми почали активно бити по них артилерією та авіацією, і у них виникли стовпотвори – вони тупо не могли просунутися... Вони відправили під Київ 32-35 батальйонно-тактичних груп, з них 12-14 було знищено практично повністю".
Окупанти не відмовилися від мети захопити Київ
Російські окупанти бачать кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За словами заступниці голови Міноборони, росіяни вторгалися 24 лютого "заради того, щоб захопити Київ насамперед і всю Україну".
"Вони від цієї мети не відмовилися. Просто через те, що вони не змогли її реалізувати, їм потрібно якимось чином виправдовувати своє перебування тут для їхнього електорату та їхнього керівництва. Тому вони ставлять зараз перед собою менші цілі. Меншими цілями для них є Маріуполь та географічні кордони Донецької та Луганської областей. Але це не означачє, що вони на цьому хочуть ставити крапку", – наголосила Маляр.