Оккупанты продвинулись на севере Донецкой области – ISW назвал направление

Самые сильные бои проходят на Донбассе. Фото Reuters/ISW

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на некоторых направлениях и в отдельных местах смогли продвинуться. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) по состоянию на вечер 9 июня, говорится в отчете. В частности, отмечается успех армии РФ в районе Славянска, в то же время в отчете говорится о больших проблемах оккупантов с военной техникой и пополнением рядов вооруженных сил.

Выводы аналитиков ISW

Российские официальные лица все чаще занимают правительственные посты на оккупированной территории Украины, продвигая вероятные усилия Кремля по присоединению оккупированных территорий Украины к России .

. Российские войска продолжали бои за промзону "Азот" в Северодонецке под прикрытием сильного артиллерийского огня.

под прикрытием сильного артиллерийского огня. Российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска , но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец.

, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец. Российские силы постепенно продвигались к востоку от Бахмута и продолжат усилия по перерезанию украинских коммуникаций к северо-востоку от Бахмута.

и продолжат усилия по перерезанию украинских коммуникаций к северо-востоку от Бахмута. Российские войска, вероятно, ведут ограниченные боевые действия вдоль оккупированных границ на севере Харьковской области .

. Российские силы по-прежнему сосредоточены на укреплении оборонительных рубежей вдоль южной оси и усиливают наземные атаки на северо-востоке Запорожской области при поддержке ротации войск и техники.

Россия гонит в Украину устаревшую технику и не может собрать армию

Российские силы продолжают перебрасывать в Украину устаревшую военную технику для возмещения потерь. Российские войска минируют Херсонскую область минами 1950-х годов. ГУР заявил, что российские силы переместили эти мины из Ростовской области России в Херсонскую область, несмотря на то, что мины предназначались для уничтожения. Отчет ГУР согласуется с предыдущими заявлениями о том, что российские войска перебрасывают в Украину старое и устаревшее оборудование.

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Российское военное командование продолжает сталкиваться с серьезными проблемами формирования сил. Российским чиновникам в Луганской области пришлось сократить свои мобилизационные усилия из-за массовых протестов против мобилизации в Луганске. Также продолжаются нападения на российские военкоматы. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат во Владивостоке, что стало восемнадцатым подобным нападением на территории России с начала войны.