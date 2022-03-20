Русские захватчики похитили зама мэра Энергодара и терроризируют город

Оккупанты давят на жителей Энергодара. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка.

Об этом сообщил у Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Какая ситуация

Мэр заявил, что пока неизвестно, в каком состоянии находится Иван Самойдюк.

"На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" – написал он.

По словам Орлова, оккупанты также начали физическое и психологическое давление на активных жителей Энергодара:

"Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят для себя угрозу. Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении. А всех граждан просим сейчас максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной!".

Напомним, 15 марта Дмитрий Орлов заявил, что в Энергодаре российские военные издеваются над местными жителями. Они отключили сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, а также отбирают мобильные телефоны.

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