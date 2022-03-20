Окупанти викрали заступника мера Енергодара та тероризують місто

Окупанти тиснуть на мешканців Енергодара. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка.

Про це повідомив у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

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Яка ситуація

Мер заявив, що наразі невідомо, в якому стані перебуває Іван Самойдюк.

"На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено!" – написав він.

За словами Орлова, окупанти також розпочали фізичний і психологічний тиск на активних мешканців Енергодара:

"Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження. А всіх громадян просимо зараз максимально об’єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною!".

Нагадаємо, 15 березня Дмитро Орлов заявив, що в Енергодарі російські військові знущаються з місцевих жителів. Вони відключили сирени, які попереджають про повітряну тривогу, а також відбирають мобільні телефони.

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