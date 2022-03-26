Оккупанты отпустили мэра Славутича, он выступил перед протестующими – видео

Фомичев обратился к жителям Славутича / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Славутича Юрий Фомичев, которого ранее захватили российские оккупанты, уже на свободе. Он присоединился к акции протеста в городе и выступил перед местными жителями.

Видео его обращения опубликовали в соцсетях.

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Глава города заявил, что оккупанты до обеда будут ездить по Славутичу, после чего должны покинуть город, оставить блокпост и больше не возвращаться.

"Мы управляем сами. Если кому-то придется выезжать за пределы города, мы согласуем, какая это будет процедура. Мы понимаем теперь, что мы должны общаться с оккупантами. Другого выхода у нас нет. У нас нет автоматов, пулеметов, ракет, танков, у нас есть свои руки, мозги и сердца. Это главное", – сказал он.

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Жители Славутича вышли на митинг

В Славутич Киевской области оккупанты зашли вместе с военной техникой. На главную площадь города сразу вышли сотни жителей. Они принесли огромный флаг Украины, чтобы показать, что войска РФ там не ждут. Оккупанты уже захватили местную больницу.

Вскоре оккупанты начали пытаться разогнать людей – открыли огонь в воздух и использовали светошумовые гранаты. Но украинцев это не остановило, их становится все больше на площади.