Оккупанты открыли минометный огонь по Сумской области

Оккупанты продолжают вести огонь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область. На этот раз атаковали Середино-Будскую громаду.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Реклама

Подробности

"Середино-Будская громада сегодня днем была под вражескими обстрелами. После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории громады, 3 из которых по территории самого города", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

Зеленский дал обещание оккупированному Югу

Южные регионы страны украинцы никому не отдадут, все оккупированные РФ территории будут возвращены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он записал в поезде, возвращаясь с юга страны.

Он рассказал, что провел совещания с военными и должностными лицами, отвечающими за оборону и в Николаеве, и в Одессе. Также заслушал доклады о разрушениях, которые они понесли от российских ударов. По словам Зеленского, потери значительны: много разрушенных жилых домов, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что спецпредставитель ЕС по правам человека ужаснулся от зверств оккупантов в Буче и Ирпене. Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты превращают украинцев в живой щит.