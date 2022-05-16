Оккупанты от бессилия начали еще больше бить по "Азовстали"

"Азовсталь" под постоянными обстрелами / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не прекращают обстрелов территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и наращивают их плотность. Особых успехов в захвате завода они не достигли. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"Россияне не предпринимают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Все наземные операции ими ведутся только на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов", — написал он.

Также Андрющенко сообщил, что Россия вбрасывает очередные фейки об украинских военных.

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"С учетом информации, получаемой из фильтрационного лагеря в Безымянное, информационных источников Украины и самого характера источника сообщения о "вышедших с белым флагом" настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если "доверять" источникам кафиров, то они уже три или брали всех в плен в Мариуполе", — заявил он.

Советник мэра опубликовал видео с территории "Азовстали".

Завод обстреляли зажигательными бомбами

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию завода со всех сторон — с неба, моря и земли. В Сети накануне появилось видео, где территорию завода обстреливают фосфорными или зажигательными бомбами.

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Мариуполь более двух месяцев героически сопротивляется российской агрессии. На данный момент неоккупированной остается только территория завода "Азовсталь", где находятся наши военные. Среди них много раненых, которые нуждаются в немедленной эвакуации.

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