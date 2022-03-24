Оккупанты организовывают похищение детей в Украине

Российские оккупанты воруют детей в нашей стране. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине российские оккупанты организовывают похищение детей. Также враги терроризируют местных жителей.

Об этом сообщили Государственной пограничной службе Украины.

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На части Харьковской области, которую заняли российские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу (похищению детей, – Ред.).

Как стало известно, лица, согласившиеся работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Захватчикам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Оккупанты отправили местных коллаборантов разобраться.

"Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодичного внука", – отметили в Госпогранслужбе.

В результате мужчину начали шантажировать по телефону. Он признался, что действительно нашел под дорогой один автомат, который готов отдать за детей. Враги ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться.

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"Этот пример – очередное доказательство, что Россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые Российской Федерацией, соизмеримы с преступлениями Гитлера", – добавили в ведомстве.

Похищают людей и заставляют ездить с белыми флагами. Что творят оккупанты в Херсонской области

В Херсонской области участились случаи похищения людей. Российские оккупанты берут в плен местных чиновников, активистов, журналистов, военных и членов их семей. Об этом сообщила корреспондент в общем эфире телеканалов.

Кроме похищения секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева, известно о еще шести подобных случаях. Оккупанты отпустили мэра Скадовска Александра Яковлева, сейчас он продолжает работу. Однако о судьбе секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха ничего не известно.