Оккупанты обстреляли села в Харьковской области, повреждены дома и школа (фото)

Оккупанты продолжают стрелять в Харьковской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 1 мая, российские военные обстреляли села Уды и Барановку в Богодуховском районе Харьковской области. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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В результате обстрела в селе Уды повреждены два жилых дома и учебное заведение. В Барановке разрушения получили хозяйственные помещения фермерского хозяйства.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)" – заявили в ведомстве.

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Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Фото: Харьковская областная прокуратура

Оккупанты ударили по жилым районам Харькова и области, есть пострадавшие

Российские оккупанты за сутки трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Синегубов в связи с интенсивными обстрелами призвал жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня.

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Также он сообщил, что спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Кроме того, один человек пострадал в Балаклейском районе.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду", – добавил он.

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