Окупанти обстріляли села на Харківщині, пошкоджено будинки та школу (фото)

Окупанти продовжують стріляти на Харківщині. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 1 травня, російські військові обстріляли села Уди та Баранівку в Богодухівському районі Харківської області. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Внаслідок обстрілу в селі Уди пошкоджено два житлові будинки та навчальний заклад. У Баранівці руйнувань зазнали господарські приміщення фермерського господарства.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)" – заявили у відомстві.

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Окупанти обстріляли Харківську область. Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти вдарили по житлових районах Харкова та області, є потерпілі

Російські окупанти за добу тричі обстріляли Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов закликав жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, через інтенсивні обстріли без нагальної потреби не виходити з укриття протягом дня.

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Також він повідомив, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Крім того, одна людина постраждала у Балаклійському районі.

"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. Серед них і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", – додав він.

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