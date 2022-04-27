Российские оккупанты цинично разбомбили лучшие вузы Харькова (фото)

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушены лучшие вузы

В Харькове российские военные разбомбили много учебных заведений / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, обстреливая Харьков, разрушили не только инфраструктуру города и дома мирных жителей, а также разбомбили много учебных заведений, которые являлись гордостью Украины.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"На фото – лучшие вузы нашей области и Украины. Но это только помещения, которые цинично разрушили российские оккупанты. Стены – отстроим. А статус студенческой столицы и наш научный потенциал мы обязательно сохраним!" – написал он.

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В городе разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

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Многие здания реконструкции не подлежат, но вместо них появятся новые и современные.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов здания Харьковского национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз перенесут в более безопасное место. В здании практически ничего не уцелело. Выбиты окна, двери, разрушены учебные классы. Этот корпус уже непригоден для обучения.

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова с воздуха и земли, уничтожая его критическую инфраструктуру и жилой фонд. В городе разрушены почти треть жилых домов.