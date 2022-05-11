Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами (фото)

Враг атаковал окрестности города запрещенными боеприпасами/Фото: оперативное командование "Юг", коллаж: "Сегодня"

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами. Они запрещены международными конвенциями.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия", — говорится в сообщении.

Огневое поражение потерпели частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населённых пунктов.

Информации о жертвах пока нет. По данным ОК "Юг", обстрелы производились с временно оккупированной территории Херсонской области.

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Оккупанты обстреляли окрестности Николаева/Фото: оперативное командование "Юг"

Оккупанты продолжают убивать

В Харьковской области во вторник, 10 мая, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 получили ранения.

"Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме этого Синегубов добавил, что в недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы. Также он добавил, что украинские военные освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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"Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", — сообщил Синегубов.

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