Окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами (фото)

Ворог атакував околиці міста забороненими боєприпасами/Фото: оперативне командування "Південь", колаж: "Сьогодні"

У ніч на 10 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами. Вони заборонені міжнародними конвенціями.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє: в ніч на 10 травня околиці Миколаєва були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Російські терористичні війська знову застосували проти населення передмість касетні боєприпаси невибіркової дії", — йдеться в повідомленні.

Вогневого ураження зазнали приватні будівлі та сільськогосподарські об'єкти. Також пошкоджена система електрозабезпечення одного з населених пунктів.

Інформації про жертв поки немає. За даними ОК "Південь", обстріли проводилися з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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Окупанти обстріляли околиці Миколаєва/Фото: оперативне командування "Південь"

Окупанти продовжують вбивати

У Харківській області у вівторок, 10 травня, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і 10 дістали поранень.

"Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула. У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів", — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, Синєгубов додав, що у нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки. Також він додав, що українські військові звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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"Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр", — повідомив Синєгубов.

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