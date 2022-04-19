Оккупанты обстреляли Очаков запрещенными снарядами (фото)

В населенном пункте подсчитывают повреждения / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области запрещенными кассетными снарядами в понедельник.
Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.
Российские военные и дальше продолжаются хаотические обстрелы региона из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей".
Пока идет подсчет повреждений.
"Они хотят нас сломать, запугать, продолжая хаотически топить куда ни попадя. Не будет этого", - говорится в сообщении.
Ситуация в Николаевской области
Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.
Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате чего получили уже смертельный отпор.
В Николаевской области за предыдущие сутки, 17 апреля, ранения получили 13 человек.
За минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских оккупантов получили ранения 10 человек. Большинство из них – гражданские.
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