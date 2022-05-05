Враг беспощадно бьет по Николаеву запрещенными кассетными снарядами – ОК "Юг"

Враг снова обстрелял юг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли Николаев "Смерчами". В результате обстрела повреждены газовые коммуникации, электроподстанция, объекты промышленности, частные дома, школа, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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"Активных наступательных действий с целью продвижения войск в сторону Николаева не было, но в течение суток было совершено несколько обстрелов из реактивных систем залпового огня "Смерч", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреливали город системами залпового огня с использованием запрещенных кассетных снарядов. Пытаясь нанести максимальное поражение, враг бьет по жилым и промышленным кварталам.

В результате обстрела снаряды попали в газовые коммуникации, электроподстанцию, объекты промышленности и частные дома. Также оккупанты ударил еще и в район зоопарка, разрушена школа.

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В ходе очередной попытки БФ "Орлан-10" изучить наши позиции в Николаевской области погиб зенитно-ракетными подразделениями вражеский лазутчик.

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Около 130 целей противника поражены ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями сил обороны юга Украины.

Потери противника – 50 человек и 11 единиц техники (2 самоходные Мста-С, 5️ единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 1 БПЛА)

Состав корабельной группировки оккупантов в Черном море существенно не меняется. Три ракетных корабля и одна подводная лодка готовы нанести ракетный удар, но наши силы обороны и ВДВ круглосуточно отслеживают ситуацию и в акватории Черного моря, и в воздухе, и по всем стратегическим направлениям.

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.