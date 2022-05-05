Ворог нещадно гатить по Миколаєву забороненими касетними снарядами – ОК "Південь"

Ворог знову обстріляв південь України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли Миколаїв "Смерчами". Внаслідок обстрілу пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки, школа, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" Facebook.

Реклама

"Активних наступальних дій з метою просування військ у бік Миколаєва не було, але протягом доби було вчинено кілька обстрілів з реактивних систем залпового вогню "Смерч", – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстрілювали місто системами залпового вогню з використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись завдати максимальної поразки, ворог б'є по житлових та промислових кварталах.

Внаслідок обстрілу снаряди потрапили в газові комунікації, електропідстанцію, об'єкти промисловості та приватні будинки. Також окупанти вдарив ще й у район зоопарку, зруйновано школу.

Реклама

У ході чергової спроби БФ "Орлан-10" вивчити наші позиції на Миколаївщині знищено зенітно-ракетними підрозділами ворожого шпигуна.

Реклама

Близько 130 цілей противника вражені ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України.

Втрати противника – 50 осіб та 11 одиниць техніки (2 самохідні Мста-С, 5️ одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 1 БПЛА).

Склад корабельного угруповання окупантів у Чорному морі суттєво не змінюється. Три ракетні кораблі та один підводний човен готові завдати ракетного удару, але наші сили оборони та ВДВ цілодобово відслідковують ситуацію і в акваторії Чорного моря, і в повітрі, і в усіх стратегічних напрямках.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.