Оккупанты обстреляли Харьков: три человека погибли и семь раненых

Олег Синегубов о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные снова обстреляли мирные районы Харькова. В результате атаки три человека погибли, а еще семь ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"В результате последнего обстрела – 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии" , – написал Синегубов.
По его словам, бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
"Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности – не покидать укрытий!" – добавил глава Харьковской ОВА.
Россия фактически проиграла битву за Харьков
Российские оккупанты осознали, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
На вопрос, почему для врага в Харьковской области является важным направление из Изюма на Славянск, Синегубов ответил:
"Он понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции Вооруженных сил, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении. Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники".
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