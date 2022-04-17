Оккупанты обстреляли центр Харькова: 5 человек погибли

Армия РФ обстреляла центр Харькова / Коллаж "Сегодня"
Из-за обстрела в центральной части Харькова 5 человек погибли, а также еще 13 получили ранения.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации, пишет Суспільне.
На местах, которые попали под обстрел, работают спасатели.
Ситуация в Харькове
- Российские оккупанты из артиллерии забросали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы.
- Оккупанты с начала войны обстрелами уничтожили почти 2000 зданий в Харькове, из них почти 1700 жилых домов.
- Российские военные, отступая, минировали дома и автомобили мирных жителей. Оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.
- Харьков подвергся бомбардировке новым видом оружия – снарядами, которые бесшумно спускаются на парашюте и не дают людям шанса по звуку определить опасность.
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