Оккупанты обстреляли центр Харькова: 5 человек погибли

Армия РФ обстреляла центр Харькова / Коллаж "Сегодня"

Из-за обстрела в центральной части Харькова 5 человек погибли, а также еще 13 получили ранения.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации, пишет Суспільне.

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На местах, которые попали под обстрел, работают спасатели.

Ситуация в Харькове

Российские оккупанты из артиллерии забросали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы.

Оккупанты с начала войны обстрелами уничтожили почти 2000 зданий в Харькове, из них почти 1700 жилых домов.

Российские военные, отступая, минировали дома и автомобили мирных жителей. Оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

Харьков подвергся бомбардировке новым видом оружия – снарядами, которые бесшумно спускаются на парашюте и не дают людям шанса по звуку определить опасность.

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