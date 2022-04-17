Окупанти обстріляли центр Харкова: 5 людей загинули

Армія РФ обстріляла центр Харкова / Колаж "Сьогодні"
Через обстріл у центральній частині Харкова 5 людей загинули, а також ще 13 дістали поранення.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації, пише Суспільне.
На місця, які потрапили під обстріл, працюють рятувальники.
Ситуація у Харкові
- Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.
- Окупанти з початку війни обстрілами знищили майже 2000 будівель у Харкові, з них майже 1700 житлових будинків.
- Російські військові, відступаючи, мінували будинки та автомобілі мирних жителів. Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.
- Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу по звуку визначити небезпеку.
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