Окупанти обстріляли центр Харкова: 5 людей загинули

Армія РФ обстріляла центр Харкова / Колаж "Сьогодні"

Через обстріл у центральній частині Харкова 5 людей загинули, а також ще 13 дістали поранення.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації, пише Суспільне.

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На місця, які потрапили під обстріл, працюють рятувальники.

Ситуація у Харкові

Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.

Окупанти з початку війни обстрілами знищили майже 2000 будівель у Харкові, з них майже 1700 житлових будинків.

Російські військові, відступаючи, мінували будинки та автомобілі мирних жителів. Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.

Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу по звуку визначити небезпеку.

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