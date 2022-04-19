Оккупанты наступают и готовят провокации на Пасху: что происходит в Запорожской области

Военные РФ пытаются захватить Запорожскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области военные РФ ведут наступательные действия, пытаясь взять регион под контроль, бойцы ВСУ дают отпор оккупантам. На Пасху россияне готовят провокации с обстрелом храмов.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

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"Подразделения оккупационных войск продолжают сосредотачиваться в определенных районах нашей области. Идут бои в Пологовском районе. Оккупанты планируют улучшить свое тактическое положение и поэтому пытаются вести наступательные действия на направлении Покровское – Гуляйполе. Они хотят захватить Запорожский край, но наши отважные воины не собираются отдавать свой дом и героически борются за родную землю", – пишет он.

Куртев рассказал, что по состоянию на утро 18 апреля было закрыто движение между Бердянском и Запорожьем. В Васильевском направлении дожди сильно размыли объездную дорогу. В Ореховском направлении движение остановлено из-за активных боевых действий. По информации от военных, на этой дороге уже собралось около трехсот машин, которые не могут ехать дальше.

Также секретарь горсовета напомнил, что оккупанты готовят провокации на Пасху – "по предварительной информации, они планируют обстрелять храмы Запорожской области".

Комментируя ситуацию в Запорожье, Куртев сообщил, что подразделения тактической группы "продолжают готовить город к обороне, патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты".

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"Патрульная полиция города и полиция охраны продолжают следить за общественным порядком. За время комендантского часа они задержали и доставили в подразделения полиции 20 человек. Из них 17 мужчин и 3 женщины. Девять мужчин переданы в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Им вручены повестки. Всех задержанных проверили сотрудники СБУ", – отметил секретарь Запорожского горсовета.

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