Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные продолжают бомбить украинские города. Сегодня оккупанты выпустили ракеты по Винницкой области.
Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram-канале.
В настоящее время местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Борзов призвал местных жителей не писать в социальных сетях о том, где упала ракета. Нельзя публиковать ни фото, ни видео, ни текст. Все это может использовать враг для корректировки огня.
Он отметил важность реагирования на воздушную тревогу.
"Когда раздаются сирены, нужно немедленно спускаться в укрытие, а не пренебрегать этим правилом", – сказал он.
По информации Винницкой ОВА, ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Казатин. Объемы повреждений выясняются, пострадавших нет
Винницкая область
- В Винницкой области волонтерка приютила 28 животных, которых бросили переселенцы. Женщина лечит домашних любимцев, стерилизует их и ищет им новых, ответственных хозяев.
- Полицейские Винницкой области задержали диверсионную группу, работавшую на врага. Пять переселенцев из Харьковщины поселились в Гайсинском районе, постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.
- Также ВСУ с помощью ПВО сбили три крылатые ракеты российских оккупантов. К счастью, никто не пострадал.
- В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. На аэродроме также базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада (Ан-26, Ан-24, Ми-8).
- Из-под завалов на территории аэропорта "Винница", где вчера, 6 марта, оккупанты устроили обстрел, достали уже 15 человек. Есть также погибшие военные и гражданские. На месте продолжают работать спасатели.