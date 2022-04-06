Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают бомбить украинские города. Сегодня оккупанты выпустили ракеты по Винницкой области.

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram-канале.

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В настоящее время местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Борзов призвал местных жителей не писать в социальных сетях о том, где упала ракета. Нельзя публиковать ни фото, ни видео, ни текст. Все это может использовать враг для корректировки огня.

Он отметил важность реагирования на воздушную тревогу.

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"Когда раздаются сирены, нужно немедленно спускаться в укрытие, а не пренебрегать этим правилом", – сказал он.

По информации Винницкой ОВА, ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Казатин. Объемы повреждений выясняются, пострадавших нет

Винницкая область