Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська продовжують бомбардувати українські міста. Сьогодні окупанти випустили ракети по Вінниччині.
Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram-каналі.
Наразі місцева влада уточнює інформацію про потерпілих та руйнування.
Борзов закликав місцевих жителів не писати у соціальних мережах про те, де впала ракета. Не можна публікувати фото, відео, текст. Все це може використати ворог для коригування вогню.
Він наголосив на важливості реагування на повітряну тривогу.
"Коли лунають сирени, потрібно негайно спускатися в укриття, а не нехтувати цим правилом", – сказав він.
Вінницька область
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