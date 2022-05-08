Оккупанты нанесли мощный удар по больнице Орехова в Запорожской области (фото)

Оккупанты ударили по больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 7 мая российские оккупанты нанесли удар по городу Орехов Запорожской области. Это произошло около 21:00. В результате пострадала больница.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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"Враг хотел добить раненых и убить мирных врачей. К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пустая", – заявили в ОВА.

Сейчас проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы.

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Оккупанты обстреляли больницу. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области оккупанты обстреляли жилые дома, есть жертвы

В Орехове Запорожской области российские оккупанты в течение 1 мая обстреливали многоэтажные дома, есть жертвы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова – оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами разной степени тяжести в больницы были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", – рассказал он.

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