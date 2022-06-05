Оккупанты беспощадно обстреливают Харьков, прилеты в нескольких районах города (видео)

Оккупанты обстреляли Харьков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 5 июня российские оккупанты начали интенсивный обстрел Харькова. Во многих районах города слышны мощные взрывы. "Прилеты" зафиксированы в центральной части Харькова.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Реклама

"В Харькове сейчас ад. Обстреливают очень жестко!" – пишет "Труха".

Кроме того, в центре тоже был "прилет". Местные власти просят людей уйти в укрытия и не игнорировать сигналы тревоги.

"Внимание, жители Харькова и района! Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналов тревоги!" – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также: