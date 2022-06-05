Окупанти нещадно обстрілюють Харків, прильоти в кількох районах міста (відео)

Окупанти обстріляли Харків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 5 червня російські окупанти почали інтенсивний обстріл Харкова. У багатьох районах міста чути потужні вибухи. "Прильоти" зафіксовані в центральній частині Харкова.

Про це повідомляють декілька Telegram-каналів.

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"У Харкові зараз пекло. Обстрілюють дуже жорстко!" – пише "Труха".

Крім того, у центрі теж був "приліт". Місцева влада просить людей піти в укриття та не ігнорувати сигнали тривоги.

"Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру. Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!" – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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