Оговорка по Фрейду. Крымский чиновник сравнил войну РФ против Украины с инфекционным заболеванием

Крымский чиновник влип в очень неприятную ситуацию и может поплатиться карьерой / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Крыму "глава администрации" Черноморского района Алексей Михайловский оказался в центре скандала после того, как сравнил войну в Украине с "поносом и золотухой".

Выступая на публичном мероприятии по случаю открытия курортного сезона, Михайловский заявил:

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"У нас как не понос, так золотуха: то ковидные ограничения, то мероприятия военные".

Чиновник пожаловался Telegram-каналу "Подъем", что из-за этих слов на него сейчас "оказывается давление":

"У меня и прокуратура, и все, кто могут. "Глава республики", вроде, не принял еще решение, но, конечно, может повлечь и увольнение, и все остальное. Тем не менее, я за свои слова отвечаю. Я знаю, что ничем не опорочил армию".

Он уверяет, что "никакого сравнения с военной операцией не проводил".

"Там было о том, что к открытию пляжей не все получилось. Это было связано с качеством воды. И есть жалобы от отдыхающих, что закрыли пляж, пользующийся популярностью. Закрыли потому, что сейчас там воинская часть. И это "военные мероприятия". Там не было сказано "несмотря на специальную военную операцию", – оправдывается Михайловский.

Напомним, что золотуха – это народное название экссудативного диатеза или атопического дерматита. Заболевание чаще всего поражает область за ушами, на щеках или любой части головы. Наиболее склонны к золотухе дети до десяти лет.

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В Крыму ввели ряд ограничений из-за "спецоперации" РФ

В оккупированном Севастополе начали закрывать городские пляжи из-за "специальной военной операции". Однако местные жители против такого решения "властей". Они вышли на протест, после чего им сообщили, что пляжи закрыли по другой причине.

Отмечается, что "власти" не смогли предоставить никакой конкретики по этому вопросу в ответ на протесты севастопольцев.

После массового митинга оккупанты сослались уже не на "спецоперацию", а на бактериологический анализ воды.

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Кроме того, туристическая отрасль полуострова пришла в упадок. Если в начале года ожидали 10 млн туристов, то сейчас прогноз упал до 6-7 млн.