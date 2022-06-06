Обмовка по Фрейду. Кримський чиновник порівняв війну РФ проти України з інфекційним захворюванням

Кримський чиновник порівняв війну Росії проти України з інфекційним захворюванням / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму "глава адміністрації" Чорноморського району Олексій Михайловський опинився у центрі скандалу після того, як порівняв війну в Україні з "проносом і золотухою".

Виступаючи на публічному заході з нагоди відкриття курортного сезону, Михайловський заявив:

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"У нас як не пронос, так золотуха: то ковидні обмеження, то військові заходи".

Чиновник поскаржився Telegram-каналу "Подъём", що через ці слова на нього зараз "чиниться тиск":

"У мене і прокуратура, і всі, хто може. "Глава республіки", начебто, не прийняв ще рішення, але, звичайно, може спричинити і звільнення, і все інше. Проте я за свої слова відповідаю. Я знаю, що нічим не зганьбив армію".

Він запевняє, що "жодного порівняння з військовою операцією не проводив".

"Там було про те, що до відкриття пляжів не все вийшло. Це було пов'язано з якістю води. І є скарги від відпочиваючих, що закрили популярний пляж. Закрили тому, що зараз там військова частина. І це "військові заходи". Там не було сказано "попри спеціальну військову операцію", – виправдовується Михайловський.

Нагадаємо, що золотуха – це народна назва ексудативного діатезу або атопічного дерматиту. Захворювання найчастіше вражає область за вухами, на щоках чи будь-якій частині голови. Найбільш схильні до золотухи діти до десяти років.

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У Криму запровадили низку обмежень через "спецоперацію" РФ

В окупованому Севастополі почали закривати міські пляжі через "спеціальну військову операцію". Проте місцеві жителі проти такого рішення "влади". Вони вийшли на протест, після чого їм повідомили, що пляжі закрили з іншої причини.

Зазначається, що "влада" не змогла надати жодної конкретики з цього питання у відповідь на протести севастопольців.

Після масового мітингу окупанти послалися вже не на спецоперацію, а на бактеріологічний аналіз води.

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Крім того, туристична галузь півострова занепала. Якщо на початку року очікували 10 млн туристів, то зараз прогноз впав до 6-7 млн.