Обновили "Гарпуны"! ВМС ударили по буксиру ЧФ РФ на пути к Змеиному (видео)

ВСУ подбили буксир / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью в районе острова Змеиный ракетами Harpoon был поражен российский буксир "Василий Бех". Об этом сообщили в ВМС Украины

В момент атаки буксир транспортировал на Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав. Из-за нехватки ПВО для защиты своих кораблей, россияне установили на него сухопутный ЗРК "Тор".

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"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что по предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Что известно о судне

Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир "Василий Бех" водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота России в 2017 году.

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Имя присвоено буксиру в честь Василия Федоровича Беха — водолазного специалиста, заслуженного военного специалиста России, главного инженера управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ЧФ, капитана 1 ранга, который скончался 27 января 2021 года.

Напомним, 13 апреля стало известно, что две украинские ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту произошел пожар, корабль затонул, его капитан и большинство членов экипажа погибли.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.