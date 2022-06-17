Поновили "Гарпуни"! ВМС ударили по буксиру ЧФ РФ на шляху до Зміїного (відео)

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Сьогодні вночі в районі острова Зміїний ракетами Harpoon було вражено російський буксир "Василь Бех". Про це повідомили у ВМС України

У момент атаки буксир транспортував на Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Через нестачу ППО для захисту своїх кораблів росіяни встановили на нього сухопутний ЗРК "Тор".

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"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що за попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Що відомо про судно

Збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "Василь Бех" водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу чорноморського флоту Росії у 2017 році.

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Ім'я присвоєно буксиру на честь Василя Федоровича Беха — водолазного спеціаліста, заслуженого військового спеціаліста Росії, головного інженера управління пошукових та аварійно-рятувальних робіт (УПАСР) ЧФ, капітана 1 рангу, який помер 27 січня 2021 року.