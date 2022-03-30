Облученных оккупантов с ЧАЭС привезли на лечение в белорусский Гомель

Военные РФ захватили ЧАЭС 24 февраля / Коллаж "Сегодня"
Облученных радиацией российских террористов, которые захватили Чернобыльскую зону, привезли сегодня, 30 марта, в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле.
Об этом сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
"Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация это физика – она работает без учета статусов или погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат, можно было избежать этих последствий", - написал Ярослав Емельяненко.
Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС
На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.
"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
Ранее мы писали:
- ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ
- На захваченную ЧАЭС приехали российские пропагандисты