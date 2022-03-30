Опромінених окупантів із ЧАЕС привезли на лікування до білоруського Гомель

Військові РФ захопили ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"
Опромінених радіацією російських терористів, які захопили Чорнобильську зону, привезли сьогодні, 30 березня, до білоруського центру радіаційної медицини у Гомелі.
Про це повідомив член Громадської ради при Державному агентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
"Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, тому що радіація це фізика – вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів можна було уникнути цих наслідків", – написав Ярослав Ємельяненко.
Окупанти риють окопи в "Рудому лісі" біля ЧАЕС
На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.
"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже військовий.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
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