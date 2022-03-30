Опромінених окупантів із ЧАЕС привезли на лікування до білоруського Гомель

Військові РФ захопили ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"

Опромінених радіацією російських терористів, які захопили Чорнобильську зону, привезли сьогодні, 30 березня, до білоруського центру радіаційної медицини у Гомелі.

Про це повідомив член Громадської ради при Державному агентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

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"Є правила поводження з цією територією. Вони обов'язкові для виконання, тому що радіація це фізика – вона працює без урахування статусів чи погонів. За наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів можна було уникнути цих наслідків", – написав Ярослав Ємельяненко.

Окупанти риють окопи в "Рудому лісі" біля ЧАЕС

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже військовий.

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Що відбувається на ЧАЕС

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